Giulio Ciccone over kansen in Giro: “Na de Zoncolan weten we meer”

Giulio Ciccone mag na tien verreden etappes in de Giro d’Italia blijven hopen op een goede eindklassering. De Italiaan staat op een voorlopig vierde plaats in het klassement, op 37 tellen van rozetruidrager Egan Bernal. “Ik kan blij zijn met het eerste deel van mijn Giro.”

In een door Trek-Segafredo gedistribueerde video maakt Ciccone de balans op tijdens de eerste rustdag: “Tijdens alle aankomsten bergop was het gevoel erg goed. Ik kan blij zijn met het eerste deel van mijn Giro. Tijdens de rit naar Campo Felice kreeg ik een goed idee van mijn vormpeil. Ik kwam naar de Giro met andere doelen, maar zolang we vooraan meedoen is het goed. Als er iets mis gaat, is er ook geen man overboord. We nemen het zoals het komt.”

Ciccone, die in een grote ronde nog niet verder kwam dan een zestiende plaats in het klassement, durft er, zeker met het oog op het zeer zware slot van de Giro, nog geen eindklassering op te plakken. “Er komen nog heel veel bergen aan. Na de Monte Zoncolan weten we meer. Daar zal duidelijk worden hoe de verhoudingen echt liggen. Ook morgen (vandaag, red.) kan al een heel bepalende dag worden. Naast geluk, heb je ook echt heel goede benen nodig. Het is een dag die al je goede werk tot nog toe teniet kan doen.”