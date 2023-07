Giulio Ciccone neemt bolletjestrui over: “Maar dit is nog niet goed genoeg”

Giulio Ciccone slaagde na dagenlang proberen vanmiddag eindelijk in zijn opzet in de vijftiende Tourrit naar Saint-Gervais: hij is de nieuwe eigenaar van de bolletjestrui, zij het met evenveel punten als Neilson Powless. Toch klonk de Italiaan van Lidl-Trek niet erg blij na afloop van de rit, waarin hij als veertiende eindigde.

“Het was een heel zware dag, en zeker niet mijn beste. Ik heb mijn uiterste best gedaan om zo veel bergpunten als mogelijk te pakken onderweg. Daarvoor was deze kopgroep een goede opportuniteit”, aldus de Italiaan.

“Ik voelde me al beter dan gisteren bij de afloop van de rit, omdat ik eindelijk de trui om mijn schouders heb. Dat maakt me deels blij, maar het is nog niet goed genoeg. Om de bergtrui ook in Parijs nog te hebben zal ik in zo veel mogelijk vluchten moeten gaan, terwijl Pogacar en Vingegaard tijdens hun strijd voor het klassement ook nog veel punten zullen pakken.”

Lees ook: Tour 2023: Poels klopt Van Aert vanuit vlucht, Pogacar en Vingegaard kunnen elkaar niet lossen

De Italiaan weet dus wat hem te wachten staat. “We moeten zo doorgaan in de derde week. Ik en al mijn ploegmaats zijn in goede vorm, dus we gaan dit blijven proberen.”