Giulio Ciccone na zege in Laigueglia: “Ik koers nu wat slimmer” zondag 16 februari 2020 om 18:56

Giulio Ciccone kwam, zag en overwon tijdens de 57e editie van de Trofeo Laigueglia. De Italiaan wist zijn medevluchters Diego Rosa en Biniyam Ghirmay te lossen op de laatste klim van de dag en reed solo naar finishplaats Laigueglia. “Ik wist niet zeker wat ik kon verwachten, maar ik voelde me erg goed.”

De 25-jarige Ciccone kwam vandaag niet uit voor zijn werkgever Trek-Segafredo, maar voor de nationale selectie van Italië. De rasklimmer reed in de finale weg met Rosa, Ghirmay en Marco Tizza en bleek uiteindelijk de sterkste renner in koers. “Diego dacht wellicht dat hij de sterkste renner was, maar ik heb het slim gespeeld.”

“Rosa reed meer op kop, maar ik slaagde er uiteindelijk in om de beslissende demarrage te plaatsen. Ik heb in het verleden enkele onnodige nederlagen geleden, waardoor ik nu wat slimmer koers. Ik was nog een beetje bang voor de laatste vlakke kilometers, maar ik wist het gelukkig af te ronden. Ik ben heel erg blij.”

“Ik twijfelde voor de start nog een beetje over mijn conditie, aangezien de Trofeo Laigueglia pas mijn eerste wedstrijd van het seizoen is. Ik voelde in de finale echter dat de benen goed waren. Ik moet ook mijn ploeggenoten bedanken, de jonge gasten hebben echt geweldig gereden. Zij hebben een mooie toekomst voor zich.”