Giulio Ciccone maakt zich in 2022 op voor dubbel Giro-Tour

Giulio Ciccone zal volgend jaar, net als in 2019, de Giro d’Italia en Tour de France betwisten. Dat heeft de Italiaanse klimmer laten weten tijdens een persbijeenkomst van zijn ploeg Trek-Segafredo.

De combinatie Giro-Tour beviel Ciccone in 2019 meer dan uitstekend. In de Italiaanse ronde was hij een van de smaakmakers in de bergetappes, won in de stromende regen de rit naar Ponte di Legno en veroverde bovendien de blauwe bergtrui. Ook in de Tour liet hij zich van zijn beste kant zien: Ciccone mocht namelijk twee dagen rondfietsen in de felbegeerde gele trui.

De 26-jarige Italiaan hoopt ook volgend jaar op een succesvolle dubbel. Ciccone heeft echter nog geen duidelijk doel voor ogen. “Het belangrijkste is om opnieuw te winnen. De Giro past meer bij mijn kwaliteiten, met relatief weinig tijdritkilometers en zware bergetappes. We zullen tijdens de race kijken of we voor een klassement gaan, of dat we ons beter kunnen richten op ritwinst.”

Ciccone begint zijn seizoen in Spanje met de Ronde van Valencia. Ook zal hij, in aanloop naar de Giro, deelnemen aan Tirreno-Adriatico en de Ardennenklassiekers. Verdere details moeten nog worden ingevuld.