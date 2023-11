zondag 26 november 2023 om 11:08

Giulio Ciccone denkt nog altijd aan goed klassement in een grote ronde

Giulio Ciccone blinkt al jaren uit als rasaanvaller en rittenkaper, maar de Italiaanse klimmer heeft nog geen al te best track record als het gaat om het rijden van klassementen in grote rondes. Toch heeft de inmiddels 28-jarige Ciccone de hoop nog niet opgegeven.

Ziekte, een valpartij of ‘gewoon’ een slechte dag: Ciccone komt als klassementsrenner altijd wel iets tegen in een grote ronde. En dat terwijl hij als rittenkaper al grote successen wist te boeken. Toch weigert de Italiaan de handdoek te gooien en denkt hij in gesprek met Bike Channel nog altijd aan een goed klassement in een koers over drie weken.

De vraag is alleen wel of dit dan moet gebeuren in de Giro d’Italia of de Tour de France. Ciccone moest dit jaar nog passen voor zijn thuisronde vanwege een coronabesmetting en dus staat er nog een rekening open. Alleen: de komende editie van de Ronde van Frankrijk start wel vanuit zijn thuisland Italië. “Er is nog niks besloten”, aldus Ciccone.

WK-ambities

Ciccone is minder geheimzinnig als het gaat over het WK van volgend jaar in het Zwitserse Zürich. “Het parcours sluit aan bij mijn capaciteiten. Het is een geweldig doel om naar toe te werken. Dat heb ik ook al tegen de ploeg gezegd.”