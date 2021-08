Giulio Ciccone: “De Vuelta is onvoorspelbaar en past bij mijn manier van koersen”

Giulio Ciccone mikt in de Vuelta a España op een goed eindklassement namens Trek-Segafredo. De Italiaanse klimmer wordt uitgespeeld als kopman. “Het wordt mijn eerste Vuelta als kopman. Ik heb er zin in, ook al mis ik de ervaring als kopman nog”, vertelt Ciccone voorafgaand aan de Vuelta.

“Het is een nieuwe grote ronde voor mij en dat is erg belangrijk”, doelt hij op zijn ontwikkeling. “Ik ga nieuwe etappes, nieuwe aankomsten en nieuwe bergen tegenkomen. De Vuelta is onvoorspelbaar, met veel aankomsten bergop en etappes die een aanvallende aanpak eisen. Dat past bij mijn manier van koersen. Ik ken de etappes nog niet in detail, maar de lastige etappes heb ik wel al bekeken met mijn coach.”

Ciccone gaat zonder verwachtingen van start in Burgos. “Ik weet ook niet echt wat ik moet verwachten, en dat vind ik leuk. Die onwetendheid kan het beste in mij naar boven brengen. In 2019 zou ik de Vuelta al rijden, maar toen reed ik uiteindelijk toch de Tour. Dat ik nu kopman ben, was het hele jaar het plan. Ik heb dit jaar al veel gekoerst en daarbij toegewerkt naar de Olympische Spelen in Tokio. Mijn vorm is goed, maar het is een periode in het seizoen waarin je niet super fris meer bent. Dat ben je wel als je toewerkt naar de Giro, bijvoorbeeld”, legt de 26-jarige klimmer uit.

“Mijn doel is om mijn manier van koersen in de Giro d’Italia te herhalen”, vertelt hij. Eerder dit jaar stond Ciccone lange tijd in de top-10 van het klassement, tot hij na een val en ziekte moest opgeven. “Ik wil de wedstrijd dag per dag bekijken en er staan als het nodig is, maar wel met de gedachte dat het doel is om zo hoog mogelijk in het klassement te eindigen. Ik hoop dat ik de andere favorieten kan uitdagen.”