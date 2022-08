Girowinnaar Jai Hindley nerveus voor start Vuelta: “Koers zal onze ambities bepalen”

Jai Hindley staat vrijdag met lichte spanning aan de start van de Vuelta a España in Utrecht. De Australiër wist eerder dit jaar al de Giro d’Italia te winnen en zal dus geviseerd worden, al heeft hij ook Wilco Kelderman en Sergio Higuita in zijn ploeg bij BORA-hansgrohe. Of hij mee kan doen om de eindwinst, durft hij nog niet te zeggen. “De koers gaat bepalen waar onze ambities liggen”, zegt Hindley in de persconferentie in aanloop naar de start.

“Het was heel cool om de Giro te winnen in mijn eerste jaar en mijn eerste grote ronde met de ploeg. Maar tegelijkertijd zal de verwachting zijn dat ik die prestatie kan evenaren. Ik ben in ieder geval klaar voor de uitdaging”, aldus Hindley volgens Velonews. Maar is hij wel de kopman bij BORA-hansgrohe? “Binnen de ploeg zal het waarschijnlijk precies zo zijn als in de Giro. De koers gaat bepalen waar onze ambities liggen. Het geeft daar goed uitgepakt. Dat zegt niet meteen dat het hier ook gaat lukken, maar alle renners zijn in vorm.”

“Als ik tijd verlies in de eerste week, ga ik mijn best doen om hulp te bieden aan wie van ons goed staat in het klassement. En vice versa. Ik weet dat de jongens mij zullen steunen als dat het geval is. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat de ploeg geen problemen zal hebben in de balans tussen het klassement en de focus op de sprint. Dat gaat hand in hand”, vindt hij.

Onvoorspelbaar

Het is voor het eerst dat de Australische klimmer twee grote rondes in een jaar zal rijden. “Dat is onbekend voor mij. Ik ben wel een beetje nerveus omdat ik niet weet hoe het zal gaan, vooral in de slotweek, maar ik kijk er heel erg naar uit”, aldus Hindley. “Ik zou ook durven zeggen dat de Vuelta onvoorspelbaarder is dan de Giro of de Tour. Er zijn veel dagen dat er twintig renners in de aanval gaan en het klassement op zijn kop gezet kan worden. Dat voel je ook in het peloton. Er zijn veel ritten die op papier niet super lastig lijken, maar die toch loodzwaar zijn.”

De Vuelta begint voor Hindley vrijdag met een ploegentijdrit door Utrecht. “Op papier hebben we niet de sterkste tijdrijders, maar ik denk dat we wel een solide ploeg hebben. Het zal allemaal wel meevallen. Het belangrijkste is zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk te finishen. Ik heb er zin in, ook al is een ploegentijdrit altijd wreed en pijnlijk.”