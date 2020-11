Girowinnaar Hart: “Ik wil vanaf nu altijd meestrijden in de grote rondes”

De eindzege in de Giro d’Italia ging dit jaar naar Tao Geoghegan Hart. De Britse klimmer verbaasde zichzelf in Italië, maar kijkt nu vol vertrouwen uit naar de toekomst. “Het doel is nu om telkens mee te strijden in de grote rondes”, zo citeert La Gazzetta dello Sport.

De renner van INEOS Grenadiers, die in de voorbije Giro Team Sunweb-ploeggenoten Jai Hindley en Wilco Kelderman van de eindzege wist te houden, is niet bang om de lat wat hoger te leggen. “Of ik ook de Tour de France en de Vuelta a España kan winnen? Natuurlijk, dat is wel mijn droom en ook het doel voor de komende jaren.”

“Ik hoop nog tien jaar te kunnen koersen en ik wil dan ook elk jaar meestrijden voor de winst in grote rondes”, aldus een zelfverzekerde Hart. De 25-jarige renner zal volgend jaar wellicht zijn titel verdedigen in de Ronde van Italië, al blijft hij voorzichtig met zijn uitspraken. “Maar ik koers altijd graag in Italië. Laten we hopen dat 2021 wat normaler zal verlopen.”

Interne concurrentie

De vraag is alleen of Hart de vrijheid zal krijgen om zich te richten op een grote ronde, gezien de interne concurrentie. Ook Geraint Thomas (de Tourwinnaar van 2018), Richard Carapaz (de Girowinnaar van 2019) en Egan Bernal (winnaar van de Tour van 2019) koersen volgend jaar namelijk nog voor INEOS Grenadiers.

Hart: “We zullen de komende weken nog wel enkele discussies voeren binnen de ploeg. Er zijn zo ontzettend veel wedstrijden waar ik naar uitkijk. Ik koers bijvoorbeeld ontzettend graag in Italië en ik zal volgend jaar dus veel Italiaanse wedstrijden betwisten”, aldus Hart, die dus ook volgend jaar zal uitkomen voor de Britse sterrenformatie.