Giro-winnaar Carapaz vergezelt Bernal in Tour Colombia donderdag 9 januari 2020 om 14:21

Team Ineos heeft ambities voor de aankomende Tour Colombia 2.1, met een selectie die zal worden aangevoerd door de winnaars van de Giro d’Italia en Tour de France. Eerder werd al bekend dat Egan Bernal zal starten in zijn thuisronde, maar de Britse sterrenformatie rekent ook op nieuwkomer Richard Carapaz.

Voor de 26-jarige Ecuadoraan is het niet de eerste keer dat hij zal deelnemen aan de Colombiaanse rittenkoers. De klimmer eindigde vorig jaar namelijk als negende in het eindklassement, toen nog in het tenue van Movistar. Zijn huidig ploeg Team Ineos rekent verder op Iván Sosa, Sebastián Henao, Jhonatan Narvaez en Brandon Rivera.

Carapaz begint zijn seizoen dus in Colombia, maar het is verder nog onduidelijk welke koersen hij met rood heeft omcirkeld in zijn agenda. In een eerder stadium gaf hij wel aan zijn Giro-titel te willen verdedigen. “De ambitie is om aan de start te staan”, aldus Carapaz, die verder hoopt op een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

Maar eerst zal Carapaz zijn kilometers afwerken in de Tour Colombia 2.1, die wordt verreden van 11 tot en met 16 februari. Vorig jaar ging de eindzege naar Miguel Ángel López, maar zijn ploeg Astana heeft besloten om dit seizoen niet aan de start te verschijnen. Wel van de partij: Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe en Fabio Aru.

Selectie Team Ineos voor Tour Colombia 2.1

Egan Bernal

Richard Carapaz

Sebastián Henao

Jhonatan Narvaez

Brandon Rivera

Iván Sosa