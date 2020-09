Giro U23: Jonathan Milan sprint sneller dan Meeus in Rosà woensdag 2 september 2020 om 15:32

Jonathan Milan heeft de vijfde rit van de Giro d’Italia U23 achter zijn naam gezet. In Rosà was de Italiaan van Friuli ASD de snelste in de eindsprint. Jordi Meeus (SEG Racing Academy) uit België legde beslag op de tweede plaats. Tom Pidcock behield de roze trui.

Na de stevige etappe van gisteren, gewonnen door Tom Pidcock, bleef het peloton in Veneto. De vijfde rit ging van start in dé schaakstad van Italië Marostica, waar elke twee jaar een levensgroot schaakspel wordt gespeeld op het Piazza degli Scacchi. Vandaar reden de renners via een lus van ruim 45 kilometer naar de eerste klim, bij Crosara. Vervolgens werd op een lokale ronde viermaal La Rosina beklommen. Vanaf de laatste passage was het nog 41 kilometer naar de streep.

Een kopgroep met drie man reed in eerste instantie vooruit, namelijk Davide Baldaccini, Matteo Zurlo en Matteo Fantoni. Op de klim van Crosara hadden ze een kleine minuut voorsprong. Op den duur bleef Zurlo solo over. Op de lokale ronden rond de Rosina-klim waren Antonio Tiberi, Samuele Zoccarato, Manuele Tarozzi en Matteo Carboni vooraan aangesloten, terwijl Zurlo aan het afzien was en er even later af moest.

Tiberi probeert het solo

In de finale versnelde Tiberi en sloeg een gaatje, terwijl zijn medevluchters werden ingehaald door het peloton. Maar in de laatste tien kilometer moest ook de Italiaan, die de komende jaren voor Trek-Segafredo rijdt, zich laten opslokken door het pak en werden de sprinters in positie gebracht. In de eindspurt was Jonathan Milan de snelste van het pak. De Italiaan troefde Jordi Meeus en Jake Stewart daarin af.

De beloftevolle Milan (19) is niet alleen actief op de weg, maar ook op de baan. Zo pakte hij op het wereldkampioenschap in februari, in Berlijn, brons op de ploegenachtervolging.