Giro-start in Hongarije waarschijnlijk nog een keer uitgesteld

De kans bestaat dat de Giro d’Italia ook in 2021 niet begint in Boedapest, zegt Giro-baas Mauro Vegni. De hoofdstad van Hongarije moest eerder dit jaar de Grande Partenza al schrappen vanwege de coronacrisis.

Afgelopen weekend, na afloop van de editie van 2020, sprak Vegni in Milaan met RAI over de Giro van volgend jaar. Een datum voor de parcourspresentatie is nog niet bekend, maar organisator RCS Sport heeft al wel een idee over het traject.

“Ik denk niet dat de coronaproblemen opgelost zijn voor 2021, dus daarom werken we toe naar een Giro met alle 21 etappes in Italië”, zei Vegni. “Daar denken we goed over na. We hebben verschillende opties voor de Grande Partenza, in Italië en in het buitenland. Maar als het probleem met de coronasituatie er nog altijd is, dan wordt een buitenlandse start natuurlijk ingewikkeld.”