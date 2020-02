Giro Rosa mogelijk door Zuid-Italië, Franse wegrenners naar WK baan woensdag 12 februari 2020 om 16:30

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de Giro Rosa en de Franse selectie voor het WK baanwielrennen.

‘Giro Rosa trekt door Zuid-Italië’

De afgelopen twee jaar was de Giro Rosa, de langste en meest prestigieuze etappekoers op de vrouwenkalender, vooral een Noord-Italiaanse aangelegenheid. Dit jaar komt daar verandering in, als we de geruchten mogen geloven. Cicloweb meldt dat de tien etappes door de regio’s Toscane, Umbrië, Lazio, Campania en Puglia moeten lopen. Als startplaats is de provincie Grosseto, de meest zuidelijke provincie van Toscane, in beeld. Het dorpje Motta Montecorvino is volgens de geruchten aankomstplaats van de laatste etappe.

Dit jaar staat de Giro Rosa op de kalender van 26 juni tot en met 5 juli. Een week eerder dan gebruikelijk, om rensters meer tijd te bieden om zich na de Giro Rosa voor te bereiden op de Olympische Spelen.

Coquard, Grondin en Thomas naar het WK baan

Frankrijk heeft bekendgemaakt welke renners naar het WK baanwielrennen gaan. Daarbij zijn ook enkele renners die tevens op de weg actief zijn, zoals Bryan Coquard – in 2015 wereldkampioen Madison. De B&B Hotels-Vital Concept-renner zag zijn seizoensstart in het water vallen door een schouderblessure. Ook Donavan Grondin (wereldkampioen omnium bij de junioren in 2018) en Benjamin Thomas (in 2017 wereldkampioen Madison en omnium) zijn van de partij.

Bij de vrouwen staan Clara Coppini, Marie Le Net (beiden FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope), Victoire Berteau (Doltcini-Van Eyck Sport) en Coralie Demay (Charente-Maritime) onder contract bij een UCI-team. Le Net en Berteau veroverden twee jaar geleden nog de wereldtitel op de Madison bij de junioren. Bij de sprinters treffen we met Grégory Baugé, Michaël D’Almeida en Quentin Lafargue meerdere wereldkampioenen aan.

Het WK baanwielrennen wordt in Berlijn gehouden van 26 februari tot en met 1 maart.

Franse selectie WK baanwielrennen Berlijn 2020

Duuronderdelen

Bryan Coquard

Thomas Denis

Corentin Ermenault

Donavan Grondin

Valentin Tabellion

Benjamin Thomas

Kevin Vauquelin

Victoire Berteau

Marion Borras

Clara Coppini

Coralie Demay

Valentine Fortin

Marie Le Net

Sprintonderdelen

Grégory Baugé

Quentin Caleyron

Michaël D’Almeida

Rayan Helal

Quentin Lafargue

Melvin Landerneau

Sébastien Vigier

Mathilde Gros