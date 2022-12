Giro-revelatie López maakt volgend jaar zijn debuut in de Tour de France

Juan Pedro López, die in de voorbije Giro d’Italia zijn definitieve doorbraak beleefde als prof, mag zich opmaken voor zijn allereerste Tour de France. “Je moet toch minstens één keer in je leven aan de start staan van de Tour”, laat hij weten in een uitgebreid interview met sportkrant AS.

De 24-jarige Spaanse klimmer reed in zijn nog jonge carrière al drie keer de Vuelta a España en één keer de Giro d’Italia, maar de Tour is nog onbekend terrein voor López. Daar komt in 2023 echter verandering in. “De ploeg (Trek-Segafredo, red.) kwam met het idee om volgend jaar de Tour te rijden. Ik was er zelf niet opgekomen, maar je moet de Tour toch een keertje hebben gereden in je carrière. Het is tijd.”

Tour-Vuelta

“Ik weet niet wat ik kan verwachten, maar ik hoor van iedereen dat het zo’n unieke en speciale wedstrijd is. Ik wil het nu van binnenuit beleven. Ik bekijk het in de Tour dan echt van dag tot dag.” Voor López, die in de voorbije Giro maar liefst tien dagen rondreed in de roze leiderstrui, blijft het in 2023 overigens niet bij één grote ronde. Hij zal in het najaar ook zijn opwachting maken in de Vuelta.

López hoopt volgend jaar ook (eindelijk) een eerste overwinning te boeken bij de profs. “Ik hoop het. Dat is wel de bedoeling. Ik was er dit jaar al dicht bij, maar ik kon nog niet het zegegebaar maken. Dat is misschien wel de grootste uitdaging in 2023.”