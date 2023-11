donderdag 16 november 2023 om 09:21

Giro of Tour voor Jai Hindley in 2024? Manager BORA-hansgrohe heeft wel een voorkeur

Na het aantrekken van Primoz Roglic heeft BORA-hansgrohe een uitgesproken kopman voor de Tour de France, maar wie mag in 2024 de klassementshonneurs waarnemen in de Giro d’Italia? Jai Hindley is wellicht een logische naam, maar teammanager Ralph Denk ziet de Giro-winnaar van 2022 toch liever in de Tour.

“Ik zie Jay toch liever aan de start verschijnen van de Tour”, laat Denk weten in gesprek met GCN. “In de komende Giro staat er namelijk een lange tijdrit op het programma. Bovendien kan het in ons voordeel uitdraaien als Jai in de Tour aan de zijde koerst van Primoz Roglic.”

“Er is nog niks besloten, maar gezien de superlange tijdritten is het winnen van de Giro in 2024 een zeer moeilijke opdracht voor Jai”, is Denk van mening. “Hij is echt een pure klimmer en de slotweek van de komende Giro is niet zo zwaar. Er is geen Mortirolo, geen Monte Zoncolan… Het echt zware klimwerk ontbreekt en hij maakte in 2022 juist het verschil op de steile cols.”

Denk lijkt zo alvast voor te sorteren op een nieuwe Tourdeelname van Jai Hindley. De 27-jarige Australiër reed dit jaar zijn eerste Ronde van Frankrijk en dit bleef niet onopgemerkt. Hindley won namelijk de eerste Pyreneeënrit naar Laruns en veroverde en passant de gele trui. Hindley moest het felbegeerde kleinood een dag later alweer inleveren, maar wist zijn eerste Tour wel als zevende te beëindigen.

Genoeg andere opties

BORA-hansgrohe heeft overigens nog genoeg potentiële ijzers in het vuur voor de komende Giro d’Italia. Met Cian Uijtdebroeks, Aleksandr Vlasov, Lennard Kämna (vorig jaar nog 9e in de Ronde van Italië), Emanuel Buchmann en Daniel Felipe Martínez staan er nog enkele sterke klassementsrenners onder contract bij de Duitse formatie.