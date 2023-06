Giro Donne: Movistar maakt team rond Annemiek van Vleuten bekend

Movistar heeft de ploeg bekendgemaakt voor de Giro d’Italia Donne (30 juni-9 juli). Annemiek van Vleuten, die de Italiaanse rittenkoers al drie keer wist te winnen, is de kopvrouw van de Spaanse ploeg. Onder meer Liane Lippert en Floortje Mackaij zullen haar bijstaan in de jacht op een vierde zege.

Van Vleuten schreef de Giro d’Italia Donne in 2018, 2019 en 2022 op haar naam. In de editie van vorig jaar verwees ze Marta Cavalli en Mavi García naar de plaatsen twee en drie. Mocht Van Vleuten de Ronde van Italië voor vrouwen ook nu weer winnen, dan komt ze op gelijke hoogte met Anna van der Breggen. Laatstgenoemde won de wedstrijd vier keer. Fabiana Luperini blijft voorlopig hoe dan ook recordhouder met vijf zeges.

In aanloop naar de Giro reed Van Vleuten zowel het NK tijdrijden als het NK op de weg. In de tijdrit werd ze derde, in de wegkoers vijfde. Ook veel van haar ploeggenotes in de Giro waren actief op nationale kampioenschappen het voorbije weekend. Zo werd Floortje Mackaij in Nederland achtste op het wegkampioenschap. In Spanje waren er ereplaatsen voor zowel Sara Martín als Sheyla Gutiérrez: Martín werd tweede in de wegrit, Gutiérrez vierde. Lianne Lippert, ook een belangrijke pion voor Van Vleuten, verdedigde dan weer met succes haar Duitse wegtitel.

Selectie Movistar voor de Giro d’Italia Donne (30 juni-9 juli)

Aude Biannic

Sheyla Gutiérrez

Liane Lippert

Floortje Mackaij

Sara Martín

Paula Andrea Patiño

Annemiek van Vleuten

