Van Toscane naar Sardinië: dit is het rittenschema van de Giro d’Italia Donne

De organisatie van de Giro d’Italia Donne heeft het rittenschema voor de komende editie bekendgemaakt. De Ronde van Italië voor vrouwen begint op vrijdag 30 juni met een korte tijdrit in Chianciano Terme. De laatste etappe vindt op 9 juli plaats en finisht in Olbia.

De Giro d’Italia Donne speelt zich dit jaar vooral af in het het noordwesten van Italië. De Grande Partenza is dus in Chianciano Terme, dat in de regio Toscane ligt. Daarna worden de regio’s Modena, Emilia-Romagna, Piëmont en Ligurië aangedaan, alvorens de oversteek wordt gemaakt naar Sardinië. Op dit eiland zullen de laatste twee ritten verreden worden. In totaal is de wedstrijd 928 kilometer lang en bevat het negen etappes, één minder dan gebruikelijk.

De profielen van de ritten zijn nog niet gepresenteerd, enkel de routekaartjes. Hierop is te zien, dat de tweede etappe – na de openingstijdrit van 4,4 kilometer – meteen behoorlijk lastig is. De finish ligt die dag namelijk na de afdaling van de Passo della Colla van tweede categorie. Een dag later, als het peloton naar Modena trekt, lijkt een sprint een waarschijnlijk scenario. De vierde etappe biedt wellicht ook kansen voor de snelle vrouwen.

Cima Coppi

De Cima Coppi zal uitgedeeld worden in de vijfde etappe naar Ceres. De premie voor degene die als eerste bovenkomt op hoogste beklimming van de ronde, is te rapen op de Passo del Lupo (1548 meter). Hoewel die klim vrij vroeg in de etappe ligt, zou deze dag weleens voor opschudding in het klassement kunnen zorgen. Rit zes is met drie beklimmingen van derde categorie heuvelachtig te noemen, terwijl etappe zeven mogelijk weer een confrontatie tussen de favorieten op zal leveren. Deze pittige rit finisht bovenop een klimmetje van de derde categorie.

Op vrijdag 7 juli krijgen de rensters een rustdag, waarna het slot zich afspeelt op Sardinië. De eerste etappe daar is niet al te lastig, maar de slotrit van Sassari naar Olbia bevat weer enkele hellingen. Mogelijk wordt de ronde pas hier definitief beslist. Vorig jaar ging de eindzege naar Annemiek van Vleuten, die in haar afscheidsseizoen opnieuw aan de start zal staan van de Giro d’Italia Donne.

Etappeschema Giro Donne 2023

30/06 – Etappe 1: Chianciano Terme – Chianciano Terme (ITT, 4,4 km)

01/07 – Etappe 2: Bagno a Ripoli – Marradi (102,1 km)

02/07 – Etappe 3: Formigine – Modena (118,2 km)

03/07 – Etappe 4: Fidenza – Borgo Val di Taro (134 km)

04/07 – Etappe 5: Salassa – Ceres (103,3 km)

05/07 – Etappe 6: Canelli – Canelli (104,4 km)

06/07 – Etappe 7: Albenga – Alassio (109,1 km)

07/07 – Rustdag

08/07 – Etappe 8: Nuoro – Sassari (125,7 km)

09/07 – Etappe 9: Sassari – Olbia (126,9 km)

