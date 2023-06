Goed nieuws uit Italië: Giro Donne kan toch doorgaan

De Giro Donne 2023 kan toch doorgaan. Enkele dagen geleden kwam er nog slecht nieuws uit Italië. De Italiaanse wielerfederatie FCI en Starlight, de organisator van de Giro Donne, lagen met elkaar overhoop. Die problemen zijn nu opgelost.

Startlight had eerder laten weten dat het niet kon instaan voor de televisieproductie. Dit zou komen door financiële problemen. De RAI, de Italiaanse openbare omroep, heeft echter samen met de Italiaanse wielerbond een oplossing gevonden.

De Giro Donne gaat 30 juni van start met een proloog in Chianciano. Toppers als Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Juliette Labous en Marta Bastianelli zullen normaal gezien aan de start staan van de Ronde van Italië voor vrouwen.

The Giro Donne TV issues have been sorted and the Giro Donne will take place!

RAI has reached an agreement with the Italian Fed to produce TV – this will be lower than the €730k quoted by Infront so is approved and signedhttps://t.co/iLOtdNuz5r

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) June 23, 2023