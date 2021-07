Giro Donne: Lorena Wiebes wint haar tweede etappe in Mortegliano

Lorena Wiebes heeft haar tweede etappe van de Giro d’Italia Donne achter haar naam gezet. In de achtste rit naar Mortegliano was de Nederlandse van Team DSM de snelste in de eindsprint. Emma Norsgaard werd tweede, Maria Sperotto derde.

Het peloton koerste over 131,8 kilometer van San Vendemiano naar Mortegliano, een rit zonder noemenswaardige hindernissen. De etappe eindigde met twee plaatselijke ronden van elk 21,8 kilometer. Nadat de vluchters Anastasia Carbonari, Natalia Studenikina en Giorgia Vettorello met nog zes kilometer te gaan waren bijgehaald, maakten de leadout-treintjes van de sprintploegen zich klaar voor de slotfase.

Op vijf kilometer van de streep werd het peloton opgeschrikt door een val, waarbij Amanda Spratt en Grace Brown tegen de grond gingen. Van voren reed de Movistar-ploeg van Emma Norsgaard onverminderd hard verder. In de laatste kilometer kwam Team DSM naar de kop om de sprint voor Lorena Wiebes aan te trekken. De snelle Nederlandse profiteerde optimaal van het werk van haar ploeg en trok de zege naar zich toe.

Anna van der Breggen mocht na afloop voor alweer de zevende keer de roze trui aantrekken. De Giro Donne duurt nog tot en met zondag.