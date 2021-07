Giro Donne: Emma Norsgaard sprint naar winst in Colico

Na dagzeges van Anna van der Breggen, Marianne Vos en Lorena Wiebes heeft Emma Norsgaard de Nederlandse hegemonie in de Giro d’Italia Donne doorbroken. In Colico was de Deense renster van Movistar de sterkste in een massasprint. Coryn Rivera werd tweede, Vos derde.

Het vrouwenpeloton ging ’s ochtends in Colico van start, waarna linksom het Comomeer werd rondgereden. Na 155 kilometer was ook de finish in Colico. Nadat de leadout-treintjes een late aanval ongedaan hadden gemaakt, werd gesprint voor de overwinning. Daarin was Norsgaard de snelste van het pak. Anna van der Breggen behield het roze.

Morgen koersen de vrouwen van Soprazocco di Gavardo naar Puegnago del Garda, waar na vijf lokale ronden de aankomst boven op een heuvel ligt.