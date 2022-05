Giro d’Italia wil in 2023 week later op kalender vanwege nationale feestdag

De Giro d’Italia hoopt in 2023 een week later op de internationale wielerkalender te staan, om zo een nationale feestdag te kunnen vieren tijdens de koers. Mauro Vegni, de grote baas van organisator RCS, heeft die vraag bij de UCI neergelegd. Ook verwacht Vegni dat door een verplaatsing het weer beter gaat zijn.

“We hebben de UCI benaderd om de Giro d’Italia volgend jaar met een week op te schuiven. We hebben dat idee al enkele jaren in gedachten, omdat we vinden dat ook de Giro voordeel mag hebben van een nationale feestdag tijdens de wedstrijd. Zoals de Tour de France 14 juli heeft, hebben wij in Italië de Festa della Repubblica op 2 juni”, vertelde Mauro Vegni aan Cyclingnews.

Festa della Repubblica is de dag waarop Italië viert dat het na de Tweede Wereldoorlog de republiek uitriep. In 2023 valt die feestdag op een vrijdag, waardoor de Italianen een lang weekend vrij hebben. De Giro-organisatie hoopt daarvan te kunnen profiteren door meer bezoekers te trekken in de slotweek.

Beter weer in juni

Normaliter eindigt de Giro d’Italia op de laatste zondag van mei. “We zitten altijd erg dicht bij 2 juni vanwege onze plek op de kalender in mei. Daarom hebben we nu gevraagd om de Giro een week op te schuiven”, aldus Vegni.

“Het weer is een bijkomende reden. Het is altijd moeilijk om te voorspellen, maar iets later naar de Alpen of de Dolomieten trekken betekent dat we mogelijk slecht weer en sneeuw kunnen ontwijken. We moeten altijd alternatieve routes paraat hebben in de grote bergritten. Vanuit sportief oogpunt geeft het ons iets meer rust. Uiteraard beslist de UCI, maar we denken dat we logisch nadenken. We hopen dat ze ons helpen om de Giro verder te helpen.”

Vier weken tussen Giro en Tour

Mocht de Giro d’Italia in 2023 eindigen op zondag 4 juni (in plaats van zondag 28 mei) dan zit er een kleine vier weken tussen de slotrit van de Giro en de start van de Tour de France 2023 in het Baskenland. Die staat gepland voor zaterdag 1 juli in Bilbao.