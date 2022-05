Giro d’Italia Quiz: Speel mee en maak kans op het boek ‘The Wolfpack is back’

Menig wielerliefhebber krijgt deze periode van het jaar kriebels in de buik, want de Giro d’Italia staat op het programma! De Ronde van Italië is een van de drie grote rondes en dus heeft het een rijke historie. Wat weet jij allemaal van de Giro? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 8 mei 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we drie exemplaren van het boek The Wolfpack is back.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Giro d'Italia Quiz 2022 In welk jaar werd de allereerste Giro d'Italia verreden? Drie renners wonnen maar liefst vijf keer de Giro. Dan hebben we het over Eddy Merckx, Fausto Coppi en ______? Hoe vaak wist een Belgische man de Giro d'Italia te winnen? Wie is de laatste Belgische drager van de roze trui? Hoe vaak wist een Nederlandse man de Giro d'Italia te winnen? Wie is de laatste Nederlandse drager van de roze trui? De Giro d'Italia begint in 2022 voor het eerst in Hongarije. Nederland organiseerde de Giro-start al drie keer. In welke steden was dat? In welk land is de Giro d'Italia nog nooit van start gegaan? Hoe wordt het hoogste punt in de Giro d'Italia ook wel genoemd? Het record van meeste ritzeges in de Giro d'Italia staat op 42. Wie heeft dat record in handen? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.