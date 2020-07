Giro d’Italia presenteert etappes op Sicilië, La Grande Partenza in Monreale vrijdag 24 juli 2020 om 11:47

Organisator RCS heeft de etappes van de Giro d’Italia op Siciliaans grondgebied bekendgemaakt. La Grande Partenza zal niet in Palermo zijn, maar in Monreale. Op 3 oktober begint de Giro d’Italia met een zestien kilometer lange tijdrit van Monreale naar Palermo.

Na La Grande Partenza volgen er twee lastige etappes die voor een verdere schifting in het algemeen klassement kunnen zorgen. De tweede etappe, van Alcamo naar Agrigento, biedt namelijk ruimte aan de puncheurs, terwijl een dag later de eerste bergrit op het programma staat als er wordt gefinisht op de mythische Etna. De laatste etappe op het eiland naar Villafranca is er een voor de sprinters.

“Sinds 2019 ontwikkelen we samen met de Siciliaanse regio een belangrijk project om de regio te promoten met wielrennen”, schrijft RCS Sport in het persbericht. “Het is een weg die begon met de herlancering van de Giro di Sicilia. Nu hebben we La Grande Partenza in Monreale en drie andere etappes die de schoonheid van Sicilië aan de wereld zullen laten zien.”

Eerder ging het gerucht in de rondte dat La Grande Partenza in Palermo zou zijn, nadat de burgemeester van Palermo dat had bevestigd in een interview. “Er is nog helemaal niks besloten, dus ik snap niet waarom hij deze uitspraken heeft gedaan”, zei Manlio Massina, het Siciliaanse raadslid voor toerisme, toen als reactie.

Rittenschema Giro d’Italia (3-25 oktober)

3/10 – Etappe 1: Monreale-Palermo (16 km)

4/10 – Etappe 2: Alcamo-Agrigento (150 km)

5/10 – Etappe 3: Enna-Etna (150 km)

6/10 – Etappe 4: Catania-Villafranca (138 km)