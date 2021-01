Giro d’Italia mogelijk niet langer bij de RAI te zien

Afgelopen 23 jaar was de Giro d’Italia in Italië steevast te zien op de Italiaanse publieke omroep de RAI. Maar daar komt mogelijk nu verandering. De free to air-uitzendrechten voor de koers zijn verlopen, partijen als Discovery en Mediaset tonen al interesse.

Sinds eind 2020 zijn de uitzendrechten van de RAI verlopen. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn er al gesprekken gaande tussen organisator RCS Sport en Discovery. Mochten de rechten bij het Amerikaanse bedrijf terechtkomen, dan is de Giro in Italië waarschijnlijk voortaan te zien op Canal Nove – net als wedstrijden als Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije.

Ook Mediaset, dat de Giro van 1993 tot aan 1997 uitzond, toonde interesse in de rechten. Maar volgens de sportkrant is het onwaarschijnlijk dat de rechten naar het Italiaanse bedrijf gaan. De Discovery-groep heeft namelijk al de rechten voor het wielrennen en zendt de koers al uit op de betaalzenders van Eurosport.