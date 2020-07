Giro d’Italia komt met armbandjes om publiek afstand te laten houden woensdag 1 juli 2020 om 17:24

De Giro d’Italia is van plan om toeschouwers bij de finish van etappes te verplichten om polsbandjes te dragen die een geluid afgeven wanneer zij niet voldoende afstand houden. Dit maakt volgens koersdirecteur Mauro Vegni deel uit van een reeks maatregelen en protocollen die ervoor moeten zorgen dat de rittenkoers op een verantwoorde manier kan verlopen.

Vegni is zich er van bewust dat de wedstrijd gehouden zal worden met een reeks beperkingen, om de gezondheid van de renners en het publiek te beschermen. “We werken aan een protocol”, vertelt hij in een interview met de lokale Italiaanse zender Tele8. “We zullen gebieden opdelen in verschillende sectoren. Onderweg kunnen we niet alles onder controle houden. We moeten vertrouwen op het goede gedrag van de mensen. Bij de aankomst geven we het publiek waarschijnlijk een polsbandje dat een geluid laat horen wanneer mensen niet voldoende afstand nemen. Hierbij registreren we met wie ze in contact komen. Er zullen serieuze investeringen worden gedaan om de onderlinge afstand te waarborgen.”

Het aangepaste etappeschema van de Giro 2020 wordt waarschijnlijk begin juli bekendgemaakt. “Er kan nog van alles veranderen. Maar wanneer het er in juli goed uitziet, dan zal de Giro zoals gebruikelijk gehouden worden”, voorspelt Vegni. “Het wordt belangrijk hoe we er in juli voorstaan. Wanneer de regio’s het aantal besmetting laag kan houden, zullen ze zich meer open kunnen stellen. Het is duidelijk dat Lombardije het slechtst af is, maar afgezien van de eendagswedstrijden in augustus, gaat de Giro pas eind oktober door Lombardije”, geeft hij aan.

De Giro d’Italia staat op de kalender van 5 tot 29 oktober. De oorspronkelijke start in Hongarije is vervangen door een openingstijdrit in Palermo. Via Sicilië gaat het peloton vervolgens via de Adriatische kust omhoog. De apotheose volgt tijdens enkele bergetappes in de Alpen, alvorens er na een slottijdrit in Milaan een winnaar bekend is.