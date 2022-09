Giro d’Italia 2023 start met tijdrit in de Italiaanse regio Abruzzen

De organisatie van de Giro d’Italia heeft woensdag bekendgemaakt dat de ronde volgend jaar zal beginnen met een openingstijdrit van 18,4 kilometer in de regio Abruzzen. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat de Giro van start gaat in de Abruzzen.

Voor de eerste Giro-start in de regio Abruzzen moeten we terug naar 2001, toen Rik Verbrugghe in Pescara het roze wist te pakken na een proloog van 7,6 kilometer. In 2023 beginnen de renners eveneens met een tijdrit, maar wel eentje van 18,4 kilometer van Fossacesia naar Ortona. Opvallend: de route gaat bijna volledig over een fietspad (de Via Verde-Costa dei Trabocchi, ontstaan uit een oud treinspoor) en eindigt op een kort klimmetje in Ortona.

Ook op dag twee en drie blijven de renners in de Abruzzen. De tweede etappe trekt vanuit Teramo – over een afstand van 204 kilometer – naar San Salvo. Het is op het eerste gezicht een etappe voor de snelle mannen. Op de derde dag gaat het vanuit Vasto in zuidelijke richting, maar voor de precieze details is het nog even wachten op de presentatie van het volledige Giro-parcours op maandag 17 oktober.

De Giro d’Italia zal aan het einde van de eerste week nog een keer terugkeren naar de regio Abruzzen voor een bergrit naar Gran Sasso d’Italia, een bergmassief op de grens van de provincies L’Aquila en Teramo in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga. De aankomststreep is dan getrokken op 2.135 meter hoogte. In het verleden wisten Marco Pantani (1999) en Simon Yates (2018) er al eens te zegevieren.

Giro voor tijdritspecialisten? De Giro d’Italia van volgend jaar lijkt kansen te gaan bieden voor de tijdritspecialisten onder de klassementsrenners. Volgens de laatste geruchten zijn er in 2023 namelijk maar liefst drie tijdritten opgenomen in het parcours van de Italiaanse ronde. In totaal zou er zestig à zeventig kilometer tegen de klok gereden moeten worden. De eerste van die kilometers krijgen de renners dus al gelijk op dag één voor de kiezen. Hoe de overige twee tijdritten eruit zullen zien, is nog niet officieel bekend, al lijkt de organisatie in de slotweek te opteren voor een klimtijdrit. Op 17 oktober, als het volledige parcours van de Ronde van Italië gepresenteerd wordt, zullen we meer weten. Dit jaar kende de Giro in totaal slechts 26,6 tijdritkilometers, verdeeld over twee individuele tijdritten.