‘Giro d’Italia 2020 wil starten op nationale feestdag’ woensdag 25 maart 2020 om 14:34

De organisatie van de Giro d’Italia heeft de hoop om La Corsa Rosa op korte termijn te laten rijden nog niet opgeborgen. Volgens Het Nieuwsblad heeft organisator RCS Sport de voorgenomen nieuwe startdatum van 29 mei al laten varen, maar hoopt het nu op een Grande Partenza op 2 juni.

Die dag geldt namelijk als nationale feestdag in Italië, omdat op 2 juni 1946 de monarchie werd ingeruild voor de republiek. RCS Sport ziet 2 juni als een symbolische datum voor een nieuwe start in het door het coronavirus geteisterde Italië.

De organisatie hoopt op goedkeuring van de Italiaanse federatie, die echter al aangegeven heeft dat een Giro in juni zeer onwaarschijnlijk is. Eerder werd al bekend dat er in ieder geval niet gestart wordt in Hongarije. Deze start is uitgesteld naar 2021.