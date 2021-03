Giro di Sicilia van UCI-kalender gehaald

De Giro di Sicilia gaat eind maart niet door. De Italiaanse rittenkoers, die van 31 maart tot en met 3 april verreden zou worden, is van de UCI-kalender gehaald. Volgens Spaziociclismo gaat organisator RCS op zoek naar een nieuwe datum in het najaar.

Er was al veel onduidelijkheid over de doorgang van de Giro di Sicilia (UCI 2.1) eind deze maand. Er is nog niet definitief een streep gezet door de uitgave van 2021, want er wordt gezocht naar een plek in de herfst. De UCI wacht eerst andere annuleringen af voordat het een najaarskalender gaat opstellen.

De rittenkoers op het eiland Sicilië ging vorig jaar helemaal niet door vanwege de coronacrisis. Daardoor is Brandon McNulty is daarom nog altijd de enige renner op de erelijst. Hij won in 2019 de eerste en enige editie van de Giro di Sicilia.

‘Italiaans najaar op de schop’

De kans bestaat dat de Giro di Sicilia in oktober verreden gaat worden, na de Ronde van Lombardije. Dan staat van 12-16 oktober ook de Giro di Sardegna op het programma. Waarschijnlijk wordt het een hele puzzel voor de UCI, want ook organisatoren van andere Italiaanse koersen (Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi, Giro dell’Emilia, GP Bruno Beghelli en Memorial Pantani) lijken te zinspelen op verandering. Daarmee zou het Italiaanse najaar helemaal vernieuwd kunnen worden, meldt Spaziociclismo.