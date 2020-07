Giro dell’Appennino wil dag naar voren op kalender donderdag 16 juli 2020 om 13:57

De Giro dell’Appennino heeft bij de UCI een verzoek ingediend om de wedstrijd een dag naar voren te schuiven op de kalender. Dat meldt Cicloweb. Momenteel staat de eendaagse koers in Italië gepland voor zondag 20 september, maar op die datum kan in het land ook gestemd worden op een referendum.

Om logistieke problemen te voorkomen, heeft de organisatie verzocht om de Giro dell’Appennino te verplaatsen naar zaterdag 19 september. Op die datum staat onder meer de tijdrit in de Tour de France op het programma, maar in principe geeft een dergelijke verplaatsing van de koers weinig problemen.

Zes WorldTour-teams

Naar verluidt staan de profploegen te springen om te starten in de Giro dell’Appennino, zo hebben al zes WorldTour-teams toegezegd te komen. De afgelopen jaren stond er zelfs geen enkel team van het hoogste niveau aan de start.

Gezien het bergachtige karakter van de koers met finish Genoa is de Ronde van de Apennijnen dit jaar voor sommige renners een ideale voorbereiding op het WK, dat een week later verreden wordt in Zwitserland.