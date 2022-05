Giro-baas Vegni wil problemen bij podiumceremonie oplossen: “Opgave Girmay heel jammer”

Biniam Girmay moest vandaag de Ronde van Italië verlaten met een oogblessure, nadat hij gisteren bij de podiumceremonie de kurk van de proseccofles in zijn gezicht kreeg. Eerder kwamen Koen Bouwman en Mathieu van der Poel met de schrik vrij na vergelijkbare incidenten op het ereschavot. “We gaan bekijken hoe we dergelijke incidenten kunnen vermijden in de toekomst”, zegt Giro-organisator Mauro Vegni tegen Sporza.

Vegni baalt enorm van de gebeurtenis van gisteren. “Ik vind het heel jammer wat er gebeurd is. Ik ben teleurgesteld, want we verliezen een van de grote protagonisten van deze Giro”, zegt de Italiaan over Girmay. “In zijn etappes zagen we hem altijd voorin en ook gisteren heeft hij iets heel moois gepresteerd. Dat hij nu moet opgeven, is echt heel spijtig, in de eerste plaats voor hemzelf. Ik hoop dat hij snel kan terugkeren.”

Volgens Vegni was het incident van gisteren niet te vergelijken met dat van Van der Poel, die na de eerste etappe een kurk tegen zijn schouder kreeg. “Gisteren was echt een ongeluk. Maar beide incidenten hebben er wel toe geleid dat we gaan bekijken hoe we zulke zaken in de toekomst kunnen vermijden.”

Tour de France voor Girmay?

Valerio Piva, de ploegleider van Girmay bij Intermarché-Wanty-Gobert, weet al een mogelijke oplossing. “Waarom kan die fles niet gewoon open staan op het podium, zoals in de F1?”, luidt zijn retorische vraag. De Italiaan verwacht overigens niet dat Girmay vanwege zijn opgave nu opeens direct de Tour de France gaat rijden. “Ik weet niet of we zijn programma gaan veranderen. We zitten binnenkort weer samen. Het lijkt me belangrijk om eerst te herstellen en dan het programma af te werken zoals voorzien, met onder meer wat eendagskoersen in België.”

Later in het seizoen zal Girmay zich richten op het wereldkampioenschap in Wollongong. “Hij heeft het potentieel om veel koersen te winnen. Het WK kan zeker, maar ook de koersen in Canada kan hij proberen te winnen. Maar eerst revalideren dus. Hij blijft nog een paar dagen in Jesi en zal dan naar zijn uitvalsbasis in San Marino gaan om daarna naar België te vertrekken.”