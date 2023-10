zaterdag 14 oktober 2023 om 17:51

Giro-baas Mauro Vegni over keuze voor ander soort parcours: “Zware derde week blokkeerde de koers”

Mauro Vegni, de koersdirecteur van de Giro d’Italia, verwacht de komende editie van de Ronde van Italië veel spektakel. Het vrijdag gepresenteerde parcours biedt daar meer mogelijkheden toe, denkt hij. “Het ontwerp van de Giro d’Italia 2024 kan niet vergeleken worden met die van vorige edities”, zei hij tegen CyclismActu.

“Het is vanaf het begin af klimmen”, legt Vegni uit. “En dat is niet bij wijze van spreken, want op de tweede dag staat al de eerste aankomst boven op het programma. In Opara zullen we een eerbetoon brengen aan een van de meest heroïsche dagen van de Corsa Rosa”, doelt hij op 30 mei 1999, toen Marco Pantani een klimdemonstratie gaf op de beklimming in Piëmont. Nederlandse wielervolgers zullen Oropa ook vooral de herinneren van de overwinning die Tom Dumoulin er – in het roze – boekte in 2017.

“Het is een geëvolueerde route, die tal van ritten in het midden- en hooggebergte bevat”, vervolgt Vegni. “Deze zullen de renner niet alleen testen in de derde week, wiens zwaarte de voorbije jaren de koers wat blokkeerde, maar doorheen de hele Giro. We moeten ook de 70 tijdritkilometers niet onderschatten. Renners die willen winnen, moeten klaar zijn vanaf de start. Ik verwacht veel spektakel.”

Pogačar

Maakt de minder zware derde week het gemakkelijker om de dubbel Giro-Tour te doen? “Een paar renners, alleen de allerbesten, zouden in 2024 misschien de dubbel kunnen doen”, zei Vegni tegen Cyclingnews. Tegenover de Engelstalige wielersite benadrukte de Italiaan ook dat er geen onderhandelingen gaande zijn met UAE Emirates om Pogačar naar de Giro te halen. “De route is niet ontworpen voor Pogačar. We hebben simpelweg onze filosofie over hoe we het parcours moeten ontwerpen veranderd. Maar deze route geeft Pogačar wel de kans om de dubbel te doen.”