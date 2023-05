Giro 2023 zorgt voor primeur: tien landen vertegenwoordigd in top-tien eindklassement

De wielersport wordt steeds internationaler. De voorbije Giro d’Italia bewees dat nog maar eens: in de top-tien van het eindklassement vonden we renners van tien verschillende nationaliteiten terug. Dat gebeurde nog nooit eerder in een grote ronde, blijkt uit de gegevens van ProCyclingStats.

Het kwam al wel een aantal keer voor dat negen verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd waren in de top-tien van een grote ronde. Dit gebeurde voor het eerst in de Ronde van Frankrijk van 1993, toen Miguel Indurain zijn derde Tour won. Zijn land- en ploeggenoot Pedro Delgado werd dat jaar negende, maar buiten Spanje had geen enkel land meer dan één renner bij de eerste tien.

Top-elf

Het was vervolgens wachten tot de Giro d’Italia van 2019 (gewonnen door de Ecuadoraan Richard Carapaz) tot er weer negen verschillende nationaliteiten in de top-tien terug te vinden waren. De Russen Pavel Sivakov en Ilnur Zakarin werden toen respectievelijk negende en tiende. Overigens rijdt Sivakov tegenwoordig onder de Franse vlag. Indien hij dat destijds al had gedaan, was de Giro van 2019 de eerste grote ronde met renners uit tien verschillende landen in de top-tien.

In 2021 was het twee keer raak, wat negen nationaliteiten in een grote ronde betreft. Het gebeurde zowel in de Tour als Vuelta van dat jaar. In de Giro van 2023 is dus nog een stapje verdergegaan. Temeer omdat de nummer elf van de ronde, Einer Rubio, uit Colombia komt. Dat land was niet vertegenwoordig in de top-tien van het eindklassement. Met Ilan Van Wilder (twaalfde) wordt de rij doorbroken, want met Laurens De Plus eindigde een andere Belg de ronde al als tiende.

Kanttekening

Wat ondanks de internationale aanblik van de top-tien van de Giro 2023 wel opvalt, is dat deze top-tien bestaat uit louter Europeanen. Dat gebeurde niet meer in de Italiaanse ronde sinds 2008. De eerste niet-Europeaan van deze Giro was dus Einer Rubio, op plek elf.

In de Tour de France is het nog veel langer geleden dat de top-tien helemaal Europees kleurde. Het is van 1997 geleden dat de top-tien in Parijs volledig bestond uit Europeanen. In de officiële uitslagen van 1999 en 2002, waar Lance Armstrong (1999 en 2002) en Levi Leipheimer (2002) uit geschrapt zijn, is dit tegenwoordig overigens ook het geval. In de Vuelta a España was de editie van 2014 de laatste met een volledig Europese top-tien.