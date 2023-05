Giro 2023: Veelbesproken valpartij dwingt Alessandro Covi tot opgave

Alessandro Covi zal vandaag niet aan de start verschijnen van de twaalfde etappe van de Giro d’Italia. De Italiaan van UAE Emirates kwam gisteren ten val in de elfde rit naar Tortona en is niet in staat om zijn weg te vervolgen. Covi moet zelfs vrezen voor een breuk in zijn heiligbeen.

Een relatief rustige elfde etappe van de Giro d’Italia werd opgeschrikt door een opgave van een van de topfavorieten voor de eindzege. Op helikopterbeelden was te zien hoe Alessandro Covi van UAE Emirates weggleed in een natte afdaling. De Italiaan nam rozetruidrager Geraint Thomas, Tao Geoghehan Hart, Pavel Sivakov en Primož Roglič mee in zijn val.

Thomas en Roglič konden al snel weer verder, maar Hart moest met een gebroken heup de strijd staken. Covi kroop wel weer op de fiets en slaagde erin om de finish te bereiken, maar dit is ook meteen zijn laatste wapenfeit in deze Giro. De Italiaan heeft te veel last van zijn opgelopen blessures. “Hij heeft ook een mogelijke breuk in zijn heiligbeen. Hij is niet in staat om zijn weg te vervolgen in deze Giro. Hij keert nu terug naar huis voor definitieve onderzoeken”, klinkt het vanuit de ploeg.

Lees ook: Tao Geoghegan Hart breekt heup bij val in Giro d’Italia

Covi was in de bergen een belangrijke helper voor João Almeida, de klassementskopman van UAE Emirates. De 24-jarige Covi, vorig jaar nog winnaar van een Giro-rit met aankomst op de Passo Fedaia, is alweer de 37ste uitvaller in deze Ronde van Italië.

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

37 Alessandro COVI (UAE TEAM EMIRATES) DNS