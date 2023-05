Giro 2023: Tiende, maar terneergeslagen: ‘domper van zaterdag’ overheerst bij De Plus

Laurens De Plus sloot zondag een uitstekende Giro d’Italia af met een tiende plaats in het algemeen klassement. Toch overheerst de teleurstelling bij de renner van INEOS Grenadiers, want zijn kopman Geraint Thomas verloor op de voorlaatste dag het roze. “Het is niet dat ik een supergevoel overhoud aan die top-tien”, zei hij na de laatste etappe tegen Sporza.

“Eerlijk gezegd overheerst de domper van zaterdag”, aldus De Plus, die daarmee verwees naar de klimtijdrit naar Monte Lussari. Primoz Roglic sloeg daar een dubbelslag en reed Geraint Thomas zo uit het roze. “Drie weken lang mogen we trots zijn op de prestatie van onze ploeg. Maar we worden op onze waarde geklopt, dat hadden we niet zien aankomen.”

“We gingen uit van onze eigen sterkte omdat Geraint Thomas de meest constante was, altijd op de afspraak was en omdat zijn derde week doorgaans de sterkste is. Roglic heeft gewoon goed getimed en zich gespaard voor die laatste belangrijke rit. Ach, je moet voort. Maar het blijft een bittere pil om te slikken.”

De Plus had deze Giro geen klassementsambities voor zichzelf, benadrukte hij. “Ik ben een ploegmaat in hart en nieren. Dat is altijd zo geweest. En dat is nu niet anders. Misschien ben ik er over een paar weken trots op. Vooral op de prestatie dan, eerder dan op die tiende plek. Het is niet dat ik daar een supergevoel aan overhoud.”

Vuelta

Na de Giro gaat De Plus even rusten en raakt hij de fiets een tijdje niet aan. “Ik blijf in Rome met mijn vriendin. Later dit jaar staat sowieso de Vuelta op mijn programma. Ik ben een vaste waarde in de rondeploeg nu. Tussendoor komt misschien nog de Ronde van Polen. Maar dat hangt af van wat er na deze Giro gebeurt.”