Giro 2023: Team DSM aast op dagsucces, geen klassementsambities

Team DSM heeft een duidelijk doel voor ogen in de komende Giro d’Italia. De Nederlandse formatie gaat drie weken lang op jacht naar dagsucces. De ploeg heeft geen ambities met betrekking tot het algemeen klassement. Martijn Tusveld en Harm Vanhoucke zorgen voor de Nederlandse en Belgische inbreng.

Team DSM rekent – naast Tusveld en Vanhoucke – ook op Alberto Dainese, Jonas Iversby Hvideberg, Andreas Leknessund, Marius Mayrhofer, Niklas Märkl en Florian Stork. Henri Vandenabeele zou eigenlijk ook deel uitmaken van de Giro-selectie, maar de jonge Belgische klimmer is geveld door het coronavirus en zal dan ook niet aan de start verschijnen van de eerste grote ronde van het seizoen.

Ploegleider Matt Winston is duidelijk als het gaat over de ambities voor de Ronde van Italië (6-28 mei). “Het is een uitdagend parcours en we richten ons puur op dagresultaten. Voor de sprintetappes hebben we een sterk blok met Marius Mayrhofer, Alberto Dainese en Niklas Märkl. We weten dat ze heel erg goed kunnen samenwerken.”

“Op dagen dat de ontsnapping een kans maakt, kijken we naar onze klimjongens zoals Andreas Leknessund en Harm Vanhoucke. Om onze doelen te bereiken, zullen we goed als team moeten opereren. Dat is waar onze focus ligt, zodat we ons direct kunnen laten zien in de Giro.”

Alberto Dainese is de enige renner in de selectie die al eens een etappe wist te winnen in de Giro d’Italia. De 25-jarige sprinter snelde vorig jaar nog naar de zege in de elfde etappe met aankomst in Reggio Emilia, voor topsprinters als Fernando Gaviria, Arnaud Démare, Caleb Ewan en Mark Cavendish.