Giro 2023: Simon Clarke en Davide Ballerini stappen niet meer op na de rustdag

Simon Clarke gaat niet van start in de zestiende etappe van de Giro d’Italia. De Australiër van Israel-Premier Tech is al een paar dagen ziek en heeft daarom besloten op te geven.

“Ik ben al een paar dagen in gevecht met ziekte en het wordt niet beter”, zegt Clarke op de sociale media van Israel-Premier Tech. “Samen met het team hebben we besloten dat ik nu stop en naar huis ga om te herstellen.”

De 36-jarige Clarke stond 82ste in het algemeen klassement. Hij zat deze Giro twee keer met met de vlucht van de dag. Richting Napoli haalde hij het samen met Alessandro De Marchi bijna, maar werd het duo in de laatste honderden meters teruggepakt door het peloton. Afgelopen zaterdag, in de etappe naar Cassano Magnago, moest Clarke vanuit de kopgroep genoegen nemen met een negentiende plaats. Zijn ploeggenoot Derek Gee werd die dag wel tweede.

Update 09.06 uur

Ook Davide Ballerini verschijnt vandaag niet aan de start van de zestiende etappe van de Giro d’Italia. De Italiaan van Soudal Quick-Step is net als Clarke ziek en stapt om die reden eveneens uit de wedstrijd. Ballerini zat zowel zaterdag als zondag nog mee met de vroege vlucht. Zaterdag, in de veertiende etappe naar Cassano Magnago, eindigde hij als vijfde. Het was zijn beste uitslag deze Giro d’Italia.

Door de opgave van Ballerini is Soudal Quick-Step nog maar met twee renners in koers: Pieter Serry en Ilan Van Wilder. Eerder gaven kopman Remco Evenepoel, Jan Hirt, Mattia Cattaneo, Josef Cerny en Louis Vervaeke al op.

