Giro 2023: Samuele Battistella stapt uit ronde door ziekte

Zoek niet meer naar Samuele Battistella in de Giro d’Italia. De Italiaanse renner van Astana Qazaqtsan is ziek en voelt zich niet meer fit genoeg om deel te nemen aan de veertiende etappe naar Cassano Magnago. Voor Battistella was het zijn derde grote ronde.



“Helaas zal Samuele Battistella vandaag niet meer in actie komen. Hij kampt met maag-en darmproblemen en heeft ook koorts”, laat zijn ploeg Astana Qazaqstan weten op sociale media. Verder voegen ze er nog aan toe dat Battistella wel negatief heeft getest op het coronavirus.

In de twaalfde etappe naar Rivoli zat Battistella nog mee in de vroege vlucht, maar de 24-jarige thuisrijder moest de rol lossen op een van de beklimmingen onderweg. Twintig minuten nadat Nico Denz zegevierde aan de streep na een sprint met drie, bolde Battistella als 94ste over de finish.

Battistella is de eerste renner die moet opgeven namens Astana Qazaqstan. Alleen Jumbo-Visma en Bahrain Victorious rijden daardoor nog met een voltallige selectie rond in de Ronde van Italië.

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

42 Samuele BATTISTELLA (ASTANA QAZAQSTAN TEAM) DNS

43 Stefan DE BOD (EF EDUCATION - EASYPOST) DNS