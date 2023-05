Giro 2023: Renners in gondel gepropt na rit naar Gran Sasso d’Italia

Opvallend beeld vrijdag: na afloop van de finish op de Gran Sasso d’Italia moesten heel wat renners de beklimming afdalen in de gondel. Beelden toonden dat de renners samen met het publiek in de gondel gepropt werden.

Organisatie RCS gaf drie opties om de Gran Sasso d’Italia af te dalen. Optie een was een helikopter, maar daar moesten de ploegen wel voor betalen. Optie twee was de beklimming ‘gewoon’ naar beneden te rijden met de auto of fiets, optie drie was de gondel. Door de koude temperaturen op de top van de klim wilden alle renners zo snel mogelijk naar beneden en was een afdaling op de fiets zeker geen aangename optie.

Ook de afdaling met de auto was niet al te aangenaam. Charlie Quarterman, een renner van Corratec-Selle Italia, laat het volgende weten op sociale media: “Net een twee uur en 30 minuten in de auto naar het hotel gezeten na een rit van zes uur en 40 minuten. Morgen moeten we een etappe afleggen van 207 kilometer.”

Verder valt er ook iets te zeggen over de gondel. Op beelden waren zowel renners, ploegleiders, stafleden én mensen uit het publiek te zien in de gondel. Ze werden op elkaar gepropt in de gondel om de Gran Sasso d’Italia af te dalen. Op sociale media stellen heel wat mensen dat in vraag, zeker omdat er op dit moment een aantal renners uit de Giro stappen wegens een besmetting met het coronavirus.

Leonardo Puccione, een Italiaanse auteur, geeft verder nog aan dat Tao Geoghegan Hart ook met de kabelbaan naar beneden ging. De Britse klassementsrenner deed dat omdat hij vindt dat helikopters te veel verbruiken.

Just a little 2h30 transfer to the hotel in the car after 6h40 on the bike with 4000m of climbing today, normal. And a little 207km bicycle ride tomorrow, it’ll be fine — Charlie QUARTERMAN (@quartermanc) May 12, 2023

Di tanto in tanto giova rammentarlo: non esiste al mondo altro sport in cui i protagonisti di una delle competizioni più importanti della stagione si mischino in questo modo al pubblico che li ha appena visti competere 🚠 pic.twitter.com/2GndPk8rd9 — Leonardo Piccione (@ledep) May 12, 2023

No no no, we could go with cars or a bike down (~45min by car i would guess). The cable cars WERE NOT RESERVED for riders by organization. Every team that got there had to fight against others, specially organization or the cable car workers let’s say — Ignatas Konovalovas (@ignatas) May 12, 2023