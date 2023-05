Giro 2023: Paret-Peintre heeft ritzege binnen, maar denkt ook aan roze trui

De Giro d’Italia van Aurélien Paret-Peintre kan al niet meer stuk. De Fransman won dinsdag namelijk de vierde etappe met aankomst in Lago Laceno, maar de renner van AG2R Citroën wil meer. “Als ik een kans zie om de roze trui te pakken, zal ik niet aarzelen.”

Aurélien Paret-Peintre won in zijn loopbaan al de GP de la Marseillaise en een rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, maar boekte dinsdag de grootste zege uit zijn nog jonge carrière. De Fransman rekende in de vierde etappe van de Giro d’Italia af met medevluchter Andreas Leknessund.

Paret-Peintre was na afloop uiteraard dolgelukkig met zijn eerste zege in een grote ronde, maar op de persconferentie liet hij ook weten ambitie te hebben om later deze week het roze over te nemen van Andreas Leknessund. Paret-Peintre kijkt vooral naar de etappe van vrijdag, als de finish ligt op de klim naar Campo Imperatore op ruim 2.100 meter hoogte.

Lees ook: Paret-Peintre boekt grootste zege uit carrière: “Het was echt ontzettend zwaar”

“Als ik vrijdag een kans zie om voor de roze trui te gaan op de Gran Sasso, zal ik niet aarzelen”, aldus Paret-Peintre, die nu nog derde staat in het algemeen klassement, op exact een halve minuut van Leknessund. Het zal voor de Fransman wel een hels karwei worden om de roze trui over te nemen, aangezien Remco Evenepoel tweede staat op 28 tellen van het roze.