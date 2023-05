Giro 2023: Matthews en Dunbar leiden Jayco AlUla, Sobrero niet van de partij

Michael Matthews en Eddie Dunbar zijn de speerpunten van Jayco AlUla in de komende Giro d’Italia. De snelle Matthews mikt op dagsucces, klimmer Dunbar hoopt een goed klassement te rijden.

Matthews en Dunbar hebben in Italië het gezelschap van Alessandro De Marchi, Michael Hepburn, Callum Scotson, Lukas Pöstlberger, thuisrijder Filippo Zana en debutant Campbell Stewart. Matteo Sobrero zou aanvankelijk ook van start gaan in de Giro, maar heeft zijn programma omgegooid. De Italiaan, die zowel in de Ronde van het Baskenland als de Ronde van Romandië enkele ereplaatsen verzamelde, zal zich deze zomer richten op de Tour de France.

“We brengen een ploeg aan het vertrek waarin ons speerpunt Matthews omringd wordt door ervaren renners”, zegt ploegleider David McPartland. “Dunbar zal naar de Giro gaan voor de bergritten en om onze klassementsambities te verwezenlijk.”

Matthews won zowel in 2014 als 2015 een rit in de Giro. De laatste keer dat hij aan de start stond was in 2020. “Ik ben blij om terug te keren in de koers die me in het verleden zo’n voldoening heeft gegeven”, zegt Bling, die een moeilijk voorjaar kende. “Ik ben gretig om weer te koersen. Het seizoen is tot nog toe wat een achtbaan geweest, nadat ik gevallen ben in de Ronde van Vlaanderen, waardoor ik even moest herstellen. Ook heb ik nog een tijdje moeten stoppen vanwege corona. Nu voel ik me goed en heb ik het idee dat ik alles weer op de rit heb.”

