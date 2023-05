Giro 2023: Derek Gee ziet aanvalsdrift beloond worden met Prijs voor de Superstrijdlust

Twee keer vierde in de daguitslag en vier keer tweede. Derek Gee liet zich de voorbije Giro d’Italia veelvuldig zien, maar een overwinning zat er niet in. De Canadees leek wel de zege in het tussensprintklassement binnen te hengelen, maar Toms Skujins stak daar op de slotdag een stokje voor. Toch mocht Gee na afloop van de laatste etappe op het podium komen. Hij was via een stemming op Twitter verkozen tot meest strijdlustigste renner van de ronde.

Gee liet zich voor de eerste keer echt zien in de achtste etappe naar Fossombrone. In de door Ben Healy gewonnen rit, eindigde Gee als tweede. Dat zou hij nadien nog drie keer doen. In Viareggio was Cort te snel, in Cassano Magnano moest hij Nico Denz voorlaten en op de Tre Cime di Lavaredo was Santiago Buitrago hem de baas.

In nog drie ritten zat Gee mee in de vroege vlucht. Dat leverde hem nog twee vierde plaatsen op, in Crans-Montana en Val di Zoldo. Ook eindigde hij met 164 punten als tweede in puntenklassement, achter Jonathan Milan. Laatstgenoemde had een puntentotaal van 217.

