Giro 2023: Daan Hoole verrassende naam op voorlopige startlijst

De organisatie van de Giro d’Italia (6-28 mei) heeft de voorlopige startlijst voor de komende editie bekendgemaakt. Een opvallende naam op die lijst is Daan Hoole, van wie nog niet bekend was dat hij mee zou doen aan de Ronde van Italië. Het zou voor de 24-jarige Nederlander van Trek-Segafredo zijn debuut in de Ronde van Italië zijn.

De onthulde deelnemerslijst is nog niet definitief. Het gaat namelijk om selecties die de ploegen één à twee maanden geleden naar de organisatie hebben opgestuurd. Voor Trek-Segafredo staan ook Bauke Mollema, Giulio Ciccone, Alex Kirsch, Mads Pedersen, Tom Skujins, Natnael Tesfatsion en Otto Vergaerde op de voorlopige startlijst.

Hoole reed dit voorjaar vooral veel kasseiklassiekers. Hij deed onder meer mee aan Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Ronde van Vlaanderen was hij belangrijk voor zijn ploeggenoot Pedersen, die uiteindelijk als derde zou eindigen in de Hoogmis. Hoole maakte in 2022 al zijn groterondedebuut, maar moest toen al vroeg opgeven in de Vuelta a España. Vanwege een positieve coronatest ging hij niet van start in rit vijf.

