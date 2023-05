Giro 2023: Bronchitis noopt sprinter Niccolò Bonifazio tot opgave

Woensdag nog vierde in de sprint, vandaag moeten opgeven met bronchitis. Dat is het verhaal van Niccolò Bonifazio in de Giro d’Italia. Met de opgave van de sprinter van Intermarché-Circus-Wanty zijn er nog 126 renners in koers.

Bonifazio kampt met bronchitis en zal dus niet aan de start verschijnen van de achttiende etappe van de Giro d’Italia richting Val di Zoldo. De rappe Italiaan heeft overigens wel negatief getest op COVID-19, zo laat zijn werkgever weten via social media.

De 29-jarige Bonifazio liet zich gisteren trouwens nog goed zien in de eindsprint van de zeventiende etappe. In finishplaats Caorle zat de Italiaan niet ideaal geplaatst, maar kwam hij nog sterk opzetten in de laatste meters, waardoor hij nog een vierde plaats uit de brand wist te slepen.

De sprinter snelde eerder in de Giro ook al naar een achtste en tiende stek, maar wist zich als aanvaller eveneens te onderscheiden in de lastige rit naar Bergamo. Bonifazio is alweer de vierde renner van Intermarché-Circus-Wanty die de Giro moet verlaten. Eerder viel het doek voor Sven Erik Bystrøm, Rein Taaramäe en Simone Petilli.

Luca Covilli geeft er ook de brui aan

Niccolò Bonifazio is overigens niet de enige renner die niet meer aan de start zal verschijnen van de achttiende etappe. Ook Luca Covilli knijpt in de remmen. Het is nog onduidelijk waarom de 26-jarige Italiaanse klimmer van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè heeft opgegeven. Covilli is de vijftigste uitvaller in deze Ronde van Italië.

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

