Giro 2023: Blessure noopt Amanuel Gebreigzabhier tot opgave

Voor Amanuel Gebreigzabhier zit de Giro d’Italia erop. De Eritreeër van Trek-Segafredo is niet van start gegaan in de zestiende etappe van de ronde vanwege pijn aan zijn ribben. Dat meldt Trek-Segafredo op sociale media.

Gebreigzabhier kwam ten val in de veertiende etappe naar Cassano Magnago. Eerder in de ronde zat de klimmer twee keer in de vroege vlucht. In Lago Laceno, waar Andreas Leknessund het roze pakte, werd hij zesde. In de twaalfde etappe naar Rivoli moest hij genoegen nemen met een achttiende plaats.

