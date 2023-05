Giro 2023: Alessandro Verre (Arkéa-Samsic) verlaat de ronde

Arkéa-Samsic moet het de rest van de Giro d’Italia doen zonder Alessandro Verre. De 21-jarige Italiaan moest vroeg in de veertiende etappe lossen en is nog voor half koers afgestapt.

Verre kende al enkele moeilijke dagen. Vrijdag, in de rit naar Crans-Montana, eindigde hij als allerlaatste. In het algemeen klassement stond Verre 109e, op meer dan twee uur van rozetruidrager Thomas.

In de eerste week van de Giro liet Verre zich wel enkele keren zien. Zo zat hij mee met de vlucht van de dag in de rit naar San Salvo en belandde hij in de etappe naar Napoli in de chasse patate.

Lees ook: Giro 2023: De uitvallers