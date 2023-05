Giro 2023: Aleksandr Vlasov test na zijn opgave wel positief op corona

Het was een vreemd beeld aan het begin van de tiende etappe van de Giro d’Italia: Aleksandr Vlasov die al zeer vroeg moest lossen uit het peloton. De renner van BORA-hansgrohe, die na negen etappes nog zesde stond in het algemeen klassement, voelde zich niet fit. Wat blijkt nu: Vlasov heeft ook het coronavirus onder de leden.

Dat heeft zijn ploeg inmiddels laten weten aan het Duitse Radsport-News. Bij routinetesten die de ploeg maandag op de eerste rustdag nog uitvoerde, testte de klimmer nog negatief op corona en had hij ook geen ziektesymptomen. Dinsdagochtend voor de start van de tiende etappe klaagde Vlasov al over vermoeidheid, maar waren er verder nog geen symptomen.

Er bleek echter al snel meer aan de hand, aangezien Vlasov al bijzonder vroeg moest lossen uit het peloton. De ronderenner probeerde nog wel de meubelen te redden en zich terug in de wedstrijd te knokken, maar na goed 65 kilometer koers kneep Vlasov dan toch in de remmen. Na zijn opgave klaagde de renner ook over keelpijn. Er volgde een nieuwe coronatest en die was wél positief.

Vlasov deed voor alle coronaperikelen nog volop mee voor een goede eindklassering in de Ronde van Italië. De 27-jarige coureur volgde in het klassement op 1:03 van de (nieuwe) rozetruidrager Geraint Thomas. De druk van het kopmanschap bij BORA-hansgrohe zal nu enkel op de schouders van Lennard Kämna (zevende op 1:52 van Thomas) rusten.