Giro 2022: Valerio Conti stapt uit met beenblessure

Valerio Conti heeft zondag de Giro d’Italia verlaten. De Italiaan van Astana Qazaqstan had te veel last van een blessure aan zijn linkerbeen na een valpartij eerder deze week, laat zijn ploeg weten.

De 29-jarige Conti stond na veertien etappes op de 74ste plaats in het algemeen klassement, op ruim anderhalf uur van roze trui Richard Carapaz. Eerder in de Giro liet hij zich in de etappes naar de Etna en Genova zien in de ontsnapping.

🇮🇹 RACE: @giroditalia

Unfortunately, Valerio Conti had to abandon the race due to a pain in the left leg after his crash a few days ago.#Giro #AstanaQazaqstanTeam

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) May 22, 2022