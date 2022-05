Giro 2022: Tom Dumoulin sukkelt met rugproblemen

Tom Dumoulin heeft last van zijn rug. Dat vertelde de Nederlander van Jumbo-Visma woensdag na de elfde etappe van de Giro d’Italia. “Het gaat niet geweldig”, kan hij er nog enigszins om lachen bij Eurosport.

Als het gaat over de aankomende bergetappes in de Giro d’Italia, laat Dumoulin los dat hij wat fysieke problemen heeft. “Eerlijk gezegd voel ik mij niet beter. Ik heb wat problemen met mijn rug, dus het gaat niet geweldig”, aldus de Limburger, die een goed algemeen klassement al uit zijn hoofd heeft gezet.

In de elfde etappe van de Giro d’Italia kwam Dumoulin als 71ste over de finish. In het klassement staat hij 33ste op ruim 19 minuten van roze trui Juan Pedro López. “Het was een rustige dag, een dag om goed door te komen. We hebben geen sprinter en geen echte renner voor het klassement meer, dus we hoefden niet veel te doen”, blikt hij terug.

Vorige week was Dumoulin nog een belangrijke schakel in de ritzege van ploegmaat Koen Bouwman in de rit naar Potenza. In die etappe werd hij zelf vierde.