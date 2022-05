Giro 2022: Simon Yates triomfeert in tijdrit, Mathieu van der Poel (2e) behoudt roze trui

De tweede etappe van de Giro d’Italia, een individuele tijdrit van 9,2 kilometer in Boedapest, is gewonnen door Simon Yates. De Brit legde het technische parcours sneller af dan de Nederlanders Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin. Van der Poel bleef wel leider.

Daags na zijn zege in de openingsrit van de Ronde van Italië, mocht Mathieu van der Poel zijn roze trui verdedigen in een individuele tijdrit. Het parcours sloot alvast aan bij zijn kwaliteiten. In het centrum van Boedapest was namelijk een technische route uitgetekend met finish op de Burchtheuvel (1,3 kilometer aan 4,9%). Met bijvoorbeeld João Almeida, Magnus Cort, Tobias Foss en Tom Dumoulin lagen er echter genoeg kapers op de kust. Zij maakten niet alleen kans op de ritzege, maar ook op het leiderstricot.

De eerste renner die (om 14.00 uur) van het startpodium vertrok, was de gisteren gevallen Harm Vanhoucke. Daarna vertrok Jan Tratnik, die normaal gesproken een gevaarlijke outsider zou zijn, maar gisteren samen met Vanhoucke tegen het asfalt ging. De Sloveen was flink gehavend, vooral aan zijn pols, en kwam dan ook niet aan de tijd van de Belg. Alex Dowsett, als derde vertrokken, deed dat wel en zou een tijdlang de tabellen toppen.

Jumbo-Visma aan de leiding

Het was uiteindelijk Jos van Emden die de tijd van Dowsett verbeterde. De Nederlander deed vier seconden beter dan de renner van Israel-Premier Tech. Vervolgens dook een andere renner van Jumbo-Visma, Edoardo Affini, weer onder de tijd van Van Emden. De Italiaan mocht plaatsnemen op de hot-seat, totdat Lennard Kämna het feestje van Jumbo-Visma verstoorde. De BORA-hansgrohe-renner die zich in de finale van gisteren ook al toonde, zette de toptijd nog wat scherper.

Lange tijd kwam er niemand in de buurt van Kämna. Thymen Arensman leek dat aanvankelijk ook niet te doen, want op het eerste tussenpunt stond hij acht tellen achter de Duitser, maar op de streep was hij er toch dichtbij. Het talent van DSM kwam een halve seconde te kort om Kämna te kloppen. Matteo Sobrero slaagde daar wel in: de Italiaanse kampioen deed vier seconden beter dan Kämna. Daarmee was hij ook sneller dan Tobias Foss, die even later binnenkwam en ook vier seconden toegaf.

Tom Dumoulin noteert toptijd

Vervolgens volgden de kleppers elkaar snel op. Een van de eersten van hen was Tom Dumoulin, die de tijd van Sobrero verpulverde. Hij was acht seconden sneller dan de Italiaan. Niet veel later werd daar echter alweer vijf seconden afgedaan, door Simon Yates. Vervolgens noteerden ook Vincenzo Nibali, Mikel Landa en Romain Bardet relatief sterke tijden. João Almeida, één van de volgende binnenkomers, deed het beter dan alle drie, maar pakte slechts een of enkele tellen op hen.

Richard Carapaz kreeg ook een tikje van Yates. Hij verloor in 9,2 kilometer achtentwintig seconden op de Brit. Wilco Kelderman beperkte de schade tot zeventien seconden. De enige die op dit moment Yates nog kon kloppen was Mathieu van der Poel. De Nederlander kwam heel dicht, maar moest uiteindelijk drie seconden toegeven op Yates. Van der Poel behield zijn roze trui wel. Tom Dumoulin eindigde op de derde plaats en steeg ook naar die positie in het klassement.