Giro 2022: Opnieuw een zonnige en warme week in aantocht

In de eerste week van de Giro d’Italia werden de renners getrakteerd op zonnige temperaturen. De weergoden zijn de coureurs ook in week twee gunstig gezind, als we ons baseren op de laatste weersvoorspellingen. Speciaal voor WielerFlits heeft Weeronline de weersverwachting voor de komende ritten bekeken.

Na een tweede rustdag trekken de renners zich vandaag weer op gang voor de tiende etappe van de Giro d’Italia. In de rit van Pescara naar Jesi zal de zon weer volop schijnen. Het blijft droog en het wordt met 26 tot 27 graden een stuk warmer dan voorgaande dagen. Woensdag zal er niet veel veranderen op meteorologisch gebied. In de elfde etappe van Santarcangelo naar Reggio Emilia blijft het droog, schijnt de zon en is het aan de finish zelfs een graad of dertig.

Richting de dertig graden

Op donderdag 19 mei starten de renners in Parma en trekken ze naar finishplaats Genua. En dat doen ze opnieuw in droge en zonnige omstandigheden. De temperatuur loopt op naar 25 tot 29 graden. Bij de finish in Genua is het een graad of 27. Vrijdag schommelt de temperatuur tijdens de dertiende etappe (van San Remo naar Cuneo) tussen de 20 en 25 graden. Het weerbeeld laat veel zon zien, maar zo nu en dan trekt er ook bewolking voor de zon. Het blijft wel gewoon droog.

Zaterdag kunnen de renners zich opmaken voor een nog warmere dag, in de etappe van Santena naar Turijn. De zon krijgt opnieuw de gelegenheid om in volle glorie te schijnen en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar waarden omstreeks 30 graden. Een dag later is het opnieuw droog met veel zon. In Rivarolo Canavese is het een graad of 30, maar in het hooggebergte – de finish is in Cogne – is het ongeveer 21 graden.