Giro 2022: opgave Filippo Fiorelli

Filippo Fiorelli is uit de Ronde van Italië gestapt. De Italiaan ging vanochtend nog wel van start in de vijfde etappe, maar gaf er tijdens de rit de brui aan. Het is nog niet duidelijk waarom Fiorelli op heeft gegeven.

Fiorelli werd twee dagen geleden, in de door Mark Cavendish gewonnen derde etappe, nog twaalfde in de massasprint. In aanloop naar de Giro d’Italia reed de renner van Bardiani-CSF-Faizanè onder andere naar twee derde plekken in de Giro di Sicilia. Hij is de vierde renner die opgeeft, na Jan Tratnik, Miguel Ángel López en Jakub Mareckzo.

Uitvallers

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

53 Filippo FIORELLI (BARDIANI CSF FAIZANE') DNF